صحة بورسعيد: توفير كحول ومستلزمات طبية لمستشفى الحميات

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلن الدكتور أحمد حسن أبو هاشم، مدير عام مديرية الشئون الصحية بمحافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، إن المحافظة بقيادة اللواء عادل الغضبان وفرت طن كحول والعديد من المستلزمات الوقائية لمستشفى حميات بورسعيد.

ووجه "أبو هاشم" الشكر، في بيان إعلامي، لمحافظ بورسعيد، على دعمه الكامل للقطاع الصحي بصفة خاصة منذ بدء التعامل مع ملف فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى حثه لكافة القطاعات الأخرى بالمحافظة للعمل بهذا الملف جنبًا إلى جنب مع مديرية الشئون الصحية، وتسخيره كافة امكانيات المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

في سياق متصل، تفقد مدير الصحة مستشفى الحميات، وتابع سير العمل بقسم الطوارئ، وأقسام العزل، والمعمل المركزي بالمستشفى، ووحدة PCR التي تقوم بإجراء التحاليل الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

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