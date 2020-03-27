اليوم / قمّة إفتراضيّة لمجموعة العشرين لبحث الحدّ من تأثير أزمة "كورونا"

وكالات- تُعقد اليوم، الخميس 26 مارس 2020، قمة إفتراضية لقادة مجموعة الـ 20، وذلك برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وستناقش القمة، طبقا للبيان الرسمي، سبل المضي قدما في تنسيق الجهود العالمية لمكافحة جائحة كورونا والحد من تأثيرها الإنساني والاقتصادي.

وإلى جانب قادة دول مجموعة العشرين، سيشارك قادة دول مدعوة تضم إسبانيا والأردن وسنغافورة وسويسرا الاتحادية.

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كما سيشارك من المنظمات الدولية منظمة الصحة العالمية، وصندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، والأمم المتحدة، ومنظمة الأغذية والزراعة، ومجلس الاستقرار المالي، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومنظمة التجارة العالمية.

وفيما يتعلق بالمنظمات الإقليمية، ستشارك فيتنام بصفتها رئيسا لرابطة دول جنوب شرق آسيا، وجنوب أفريقيا بصفتها رئيسا للاتحاد الأفريقي، والإمارات العربية المتحدة بصفتها رئيسا لمجلس التعاون الخليجي، ورواندا بصفتها رئيسا للشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا.

كانت السعودية قد تسلمت في نوفمبر الماضي الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين، والتي تستمر لمدة عام.