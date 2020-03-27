صورة / قوات حفتر تقول إنها تقترب من السيطرة على معبر راس جدير

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أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر اليوم، الخميس 26 مارس 2020، أن قوات الجيش الوطني الليبي تقترب من السيطرة على منفذ رأس جدير الحدودي مع دولة تونس بضعة ويبعد عنه حوالي كيلومترات.
وقالت شعبة الإعلام الحربي للجيش الوطني الليبي، في تغريدة على حسابها في تويتر إن "كيلومتراتٍ قليلة تفصل قواتنا المُسلحة عن السيطرة على منفذ رأس جدير البري وعلى كامل حدود الوطن".
ويسيطر الجيش الليبي على كل المنافذ الحدودية البرية مع دول الجوار، في حين تقترب مدينة زلطن من معبر رأس جدير الحدودي مع تونس.
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