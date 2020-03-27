أظهرت إحصائيات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الجمعة، أن عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 42288 و253 حالة وفاة.
وأوضحت البيانات أن الإصابات ارتفعت بواقع 5780 مقارنة باليوم السابق، بينما زادت الوفيات بواقع 55 حالة.
وتحل ألمانيا حاليًا في المرتبة الثالثة، بعدإيطاليا وإسبانيا، في قائمة أكثر دول أوروبا تضررًا بالفيروس من حيث عدد الإصابات المسجلة، وكانت سلطات أكبر ولاية ألمانية، بافاريا، قد فرضت أخيرًا عزلًا شاملًا في محاولة لردع تفشي الوباء.
كانت هذه تفاصيل خبر عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا يتجاوز 42 ألفًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.