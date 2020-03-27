مسئول روسي: اتفاق "أوبك+" قد يستأنف فى هذه الحالة

أفاد المدير العام للصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة كيريل دميترييف بأن اتفاق خفض إنتاج النفط "أوبك+" قد يستأنف إذا انضمت دول أخرى إلى الاتفاق، ويأتي ذلك في وقت انهارت فيه الأسعار.

وقال رئيس الصندوق في مقابلة مع وكالة "رويترز" نشرت اليوم: "هناك حاجة لتحركات مشتركة من جانب الدول لإصلاح الاقتصاد العالمي. هذه التحركات المشتركة ممكنة أيضًا

في إطار اتفاق (أوبك+)".

وأضاف، أن "مشاركة دول أخرى في الاتفاق مسألة مهمة لتحقيق التوازن في أسواق النفط".

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وهبطت أسعار النفط مؤخرا إلى أدنى مستوى في 17 عامًا، وسط مخاوف من تراجع الطلب على النفط بسبب تداعيات كورونا، وفشل دول "أوبك+" في التوصل إلى

اتفاق بشأن تمديد تخفيضات الإنتاج إلى ما بعد مارس 2020، حيث لم يتم التوصل إلى تفاهم بين موسكو والرياض حول التخفيضات.

وأكد دميترييف، أن المشاريع الاستثمارية المشتركة مع السعودية ستستمر، مشددا على أن "الصندوق يحتفظ بعلاقات جيدة مع السعودية، واتفق مع الرياض على فصل الطاقة عن مشاريع الاستثمار المشترك".

وأشار إلى أن روسيا والولايات المتحدة بحاجة لاستعادة العلاقات الآن أكثر من أي وقت مضى في ظل مخاطر فيروس كورونا على الصحة والاقتصاد العالمي.