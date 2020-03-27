جنوب أفريقيا تعلن عن أول حالتي وفاة بكورونا وحصيلة المصابين تتجاوز 1000

أعلنت سلطات جمهورية جنوب أفريقيا أن حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد تجاوزت 1000 شخص، مع تسجيل أول وفاتين بسبب الوباء.

قفزت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في جنوب أفريقيا مرة أخرى إلى 554 إصابة، اليوم الثلاثاء، في أكبر عدد إصابات في أي بلد إفريقي،

فيما يتأهب سكانها البالغ عددهم 57 مليون نسمة لعملية إغلاق ستبدأ بعد غدٍ الخميس.

وأعلنت 43 من أصل 54 دولة أفريقية اكتشاف إصابات بفيروس كورونا.

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ويبلغ عدد الحالات المصابة في القارة 1788. وقد أبلغت 13 دولة عن

58 حالة وفاة، في حين لم تسجل جنوب إفريقيا حالة وفاة واحدة.

وأعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا، مساء الاثنين، الإغلاق لمدة 21 يومًا. وأعلنت رواندا وتونس حالة الإغلاق في وقت سابق.

وسيُطلب من العمال في جنوب أفريقيا البقاء في منازلهم باستثناء العاملين في الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والأمن، إضافة إلى إنتاج وتوزيع المواد الغذائية والمرافق والمنتجات الطبية.