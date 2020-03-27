قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه تحدث مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، حول تداعيات فيروس كورونا المستجد، مؤكدا "نحن نعمل معا بشكل وثيق".
وكتب ترامب في تغريدة نشرهاعلى حسابه في "تويتر": "قد ناقشنا تفاصيل مهمة حول كورونا الذي يغزو كوكبنا ... لقد توصلت الصين إلى معرفة كبيرة وبات لديها فهم قوي ودراية كبيرة تجاه الفيروس.. نحن نعمل معا بشكل وثيق".
إلى ذلك أفاد التلفزيون الرسمي الصيني اليوم الجمعة، بأن رئيسي الدولتين تحدثا عبر الهاتف، لكنهما لم يكشفا على الفور عن تفاصيل ما تمت مناقشته خلال المكالمة.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يجرى محادثات مع نظيره الصيني.. هذا ما دار بينهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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