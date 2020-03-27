إغلاق المطاعم والمقاهي كافة في روسيا بسبب كورونا

تغلق روسيا اعتباراً من السبت كافة المقاهي والمطاعم في البلد في إطار تدابير الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، كما أعلن رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين الجمعة.
وأمر ميشوستين في وثيقة نشرت على الموقع الإلكتروني الرسمي للحكومة على الإنترنت "تعلق السلطات التنفيذية في أقاليم الاتحاد الروسي اعتباراً من 28 مارس وحتى 5 أبريل 2020 النشاطات في المطاعم، باستثناء التبادل التجاري عن بعد".
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