الكويت تعلن شفاء 8 حالات جديدة من كورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الجمعة، شفاء 8 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء إلى 57 حالة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الجمعة، قوله إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء هذه الحالات الـ 8 من الفيروس والتي تعود لمواطنين كويتيين ومقيمين.

وأوضح أنه سيتم نقل هذه الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيداً لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.