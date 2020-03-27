تايلاند تسجل 91 حالة إصابة جديدة بكورونا

قال مسؤول في قطاع الصحة، اليوم الجمعة، إن تايلاند سجلت 91 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة ليصل العدد الإجمالي إلى 1136 حالة إصابة وخمس وفيات.

وأضاف المسؤول أن حالة الوفاة هي مريض في إقليم ناراثيوات المتاخم لماليزيا.

وقال أنوبونج سوجاريكاول الخبير في الطب الوقائي بإدارة مكافحة الأمراض إن الحالات الجديدة تشمل 30 مريضاً مرتبطين بحالات سابقة و19 حالة بينها حالات مستوردة.

وحتى الآن تعافى 97 من المرض وعادوا لبيوتهم منذ بدء التفشي في البلاد.