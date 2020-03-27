الصين تسجل 55 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت الصين اليوم الجمعة تسجيل 55 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بالإضافة إلى 5 حالات وفاة خلال اليوم الماضي، في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لإغلاق حدودها أمام الأجانب من معظم الدول في مجهودات لكبح الحالات المصابة بالفيروس القادمة من الخارج.
وذكرت مفوضية الصحة الوطنية الصينية أن جميع الحالات باستثناء واحدة التي تم تسجيلها اليوم الجمعة كانت من بين المسافرين العائدين من الخارج.
وقالت الصين أمس الخميس أنها ستعلق دخول الأجانب الذين يحملون تأشيرات سارية وتصاريح إقامة في خطوة للحد من عدد الحالات القادمة من الخارج المصابة بالفيروس.
ويدخل الحظر حيز التنفيذ بداية من يوم غد السبت.
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