43 ألف مصاب بكورونا في ألمانيا والوفيات تتجاوز 260 حالة

سجلت ألمانيا أكثر من 43 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
جاء ذلك في إحصاء قامت به وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) بناء على ما أصدرته الولايات الألمانية من بيانات حول الإصابة بالعدوى لديها كل على حدة.
وبلغت حالات الإصابة أقصى مستوى لها في ولاية شمال الراين ويستفاليا بأكثر من 10800 إصابة بالعدوى ووفاة 82 شخصا تليها ولاية بافاريا بأكثر من 8800 إصابة بالعدوى، ثم بادن فورتمبيرج بأكثر من 8400 إصابة بالعدوى.
ووصلت نسبة الإصابة بالعدوى في هامبورج إلى حوالي 87.7 من مجموع سكانها البالغ 100 ألف نسمة مسجلة بذلك أعلى نسبة للعدوى في البلاد.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن عدد الوفايات بمرض سارس - كوف2- الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا وصل إلى أكثر من 260 حالة في جميع أرجاء ألمانيا.
وكان شخصان ألمانيان آخران توفيا وفق بيانات معهد روبرت كوخ خلال زيارة قاما بها إلى مصر.
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