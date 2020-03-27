بريطانيا.. 115 وفاة في 24 ساعة بفيروس كورونا

للمرة الأولى منذ تفشي فيروس كورونا المستجد، سجلت بريطانيا، أكثر من 100 حالة وفاة في 24 ساعة، الخميس، وذلك بعد الإعلان عن وفاة 115 شخصا.

وأورد الموقع الرسمي للحكومة البريطانية: “مع حلول الساعة الخامسة مساء (17:00 ت غ)، توفي 578 شخصاً في المملكة المتحدة، كانت قد ثبتت اصابتهم بفيروس كورونا (كوفيد-19)”، بعد أن كان قد بلغ عدد الوفيات 463 الأربعاء.

وتم تأكيد ما مجموعه 11,658 إصابة في بريطانيا، بزيادة ألفي حالة يوميا.

ويتركز تفشي الفيروس في لندن، حيث حذر مسؤول في الجهاز الصحي الوطني (أن أتش أس) الخميس من أن مستشفيات العاصمة تعج بالمصابين بمرض “كوفيد-19”.

وقال الرئيس التنفيذي لمزودي الجهاز الصحي الوطني كريس هوبسون لإذاعة “بي بي سي” إن المستشفيات في العاصمة البريطانية شهدت “انفجارا في طلبات إدخال (..) مرضى يعانون من حالات صحية خطيرة”.

وشبه ذلك بـ”تسونامي مستمر”، مع توقعات بارتفاع الأعداد في الأسبوعين المقبلين.