كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خارجية فنزويلا ترد على اتهامات الولايات المتحدة لـ"مادورو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية الفنزويلي خورخيه أرياسا، مساء اليوم الخميس، إن اتهام الولايات المتحدة الأمريكية للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بالتورط في تجارة المخدرات، دليل على "يأس النخبة" في واشنطن.

وأضاف أرياسا: أن قرار الإدارة الأمريكية بشأن تحديد مكافأة مقابل معلومات تساعد في اعتقال مادورو يدل على "هاجس" واشنطن، وسببه رغبة الإدارة الأمريكية في "تحقيق المكاسب الانتخابية" في ولاية فلوريدا؛ حيث عدد كبير من الأمريكيين من أصول فنزويلية.

ويأتي ذلك رداً على اتهام الولايات المتحدة لنيكولاس مادورو وعدد من كبار المسؤولين الفنزويليين، بمن فيهم وزير الدفاع ورئيس المحكمة العليا، بالتورط في تجارة المخدرات.

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كما يذكر أن الولايات المتحدة، قد فرضت في وقت سابق، عقوبات على فنزويلا، واعترفت بزعيم المعارضة خوان غوايدو "رئيسا مؤقتا" لفنزويلا، مطالبة مادورو بالرحيل.