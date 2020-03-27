كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب: بحثنا في قمة مجموعة العشرين سبل مكافحة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مساء الخميس خلال المؤتمر الصحفي اليومي، الذي تعقده خلية الأزمة حول فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في البيت الأبيض، إننا "بحثنا في قمة مجموعة العشرين الافتراضية سبل مكافحة فيروس كورونا".

وأضاف ترامب: "أجريت اجتماعا مع حكام الولايات بعد قمة الـ 20 الافتراضية؛ لبحث الإجراءات المتعلقة بمواجهة فيروس"، مؤكداً على أن الحزمة الاقتصادية تهدف لدعم المواطنين الأمريكيين بما في ذلك دفع الرواتب.

وتابع: أنني "ممتن للجمهوريين والديموقراطيين لتعاونهم في مواجهة أزمة الفيروس القاتل، ونعمل مع شركائنا حول العالم لوقف انتشار كورونا".