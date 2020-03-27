كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصحة التركية: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 75 حالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة التركية، مساء اليوم الخميس، عن تسجيل 16 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، ليرتفع عدد الوفيات إلى 75، وارتفاع حصيلة الإصابات إلى 3 آلاف و629 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": إنه "تم إجراء 7286 اختبارا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل إجمالي عدد الاختبارات التي أجريت في تركيا إلى حوالي 40.000 اختبار".
وكان قوجة، قد أعلن مساء أمس الأربعاء، عن ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في بلاده إلى 59، بعد تسجيل 15 حالة جديدة"، موضحاً أن "تم إجراء 5 آلاف و35 اختبارا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، أظهرت إصابة 561 شخصا بالفيروس"، مشيراً إلى أن إجمالي المصابين بفيروس كورونا في تركيا، ارتفع إلى ألفين و433 حالة.
ووفقًا لأخر الإحصائيات، وصل العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم قرابة 521 ألف شخص، كما وصل عدد الوفيات إلى أكثر من 23 ألفا، وبلغ عدد المتعافين أكثر من 123 ألف شخص.
هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية، يوم الإثنين الماضي، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
كما يذكر أن الصحة العالمية، قد صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.
ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.