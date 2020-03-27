الصحة التركية: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 75 حالة

أعلنت وزارة الصحة التركية، مساء اليوم الخميس، عن تسجيل 16 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، ليرتفع عدد الوفيات إلى 75، وارتفاع حصيلة الإصابات إلى 3 آلاف و629 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": إنه "تم إجراء 7286 اختبارا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل إجمالي عدد الاختبارات التي أجريت في تركيا إلى حوالي 40.000 اختبار".

وكان قوجة، قد أعلن مساء أمس الأربعاء، عن ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في بلاده إلى 59، بعد تسجيل 15 حالة جديدة"، موضحاً أن "تم إجراء 5 آلاف و35 اختبارا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، أظهرت إصابة 561 شخصا بالفيروس"، مشيراً إلى أن إجمالي المصابين بفيروس كورونا في تركيا، ارتفع إلى ألفين و433 حالة.