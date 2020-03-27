كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السلطات الألمانية تسجل 266 حالة وفاة و43 ألف إصابة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت ألمانيا، اليوم الخميس، 6 آلاف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى أكثر من 43 ألف إصابة، وبلغت عدد الوفيات المؤكدة 266 حالة حتى مساء اليوم.

وكان البرلمان الألماني، قد أقر يوم أمس الأربعاء، حزمة مساعدات غير مسبوقة بمليارات الدولارات في أزمة فيروس كورونا، وتشمل تمويل تدابير لإنقاذ الوظائف والشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم المستشفيات وضمان معيشة وإسكان المواطنين خلال الأزمة.

وقررت السلطات الألمانية، يوم الأحد الماضي، حظر التجمعات لأكثر من شخصين لمواجهة التفشي السريع لفيروس كورونا المستجد في البلاد، يضاف ذلك إلى تدابير احترازية أخرى مثل إغلاق المدارس والجامعات، وتقييد عمل الحانات والمقاهي والمتاجر.