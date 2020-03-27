حالة الطوارئ.. ملعب ريال مدريد يتحول إلى مركز صحي لمواجهة “كورونا”

يواصل فريق ريال مدريد المساهمة في مواجهة تداعيات فيروس “كورونا” المستجد من خلال تخصيص ملعب “البيرنابيو” ليتحول إلى مركز لتجميع المعدات الصحية.

وكشفت صحيفة “ماركا”، المتخصصة والواسعة الانتشار، أن الفريق الملكي توصل إلى اتفاق مع المجلس الأعلى للرياضة بإسبانيا ليتحول ملعبه إلى مركز صحي لمواجهة التداعيات السلبية لفيروس “كورونا” المستجد.

وكشف الفريق الملكي، من خلال بلاغ له، أن ملعب “البيرنابيو” سيتحول إلى مركز ملائم لتخزين التبرعات من اللوازم الصحية الموجهة لمكافحة فيروس “كورونا”.

وشدد الفريق الاسباني على كونه سيوفر للمؤسسات والشركات، خاصة المرتبطة بالرياضة، إمكانية إرسال تبرعات مالية وعينية يراها مناسبة لتقديمها إلى وزارة الصحة الإسبانية لمواجهة الجائحة.