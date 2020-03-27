أعلن شباب ذوي الخبرات التقنية، أمس الأربعاء، في الدارالبيضاء، عن إطلاق مبادرة تحمل اسم “الهندسة ضد كوفيد – 19” من أجل صناعة الكمامات، وأجهزة التنفس الاصطناعي، والمراوح، للحد من انتشار وباء كورونا المستجد.
وبحسب بلاغ للمجموعة، فإن هذه الشبكة تتكون من أطباء، ومهندسين، ومقاولين، ومبرمجين، وتقنيين في تخصصات متعددة، موزعين على شكل مجموعات في مختلف المدن المغربية، من أجل إيجاد حلول وقائية، وفعالة للأشخاص، الذين يستدعي عملهم التواجد الشخصي.
وأضاف البلاغ ذاته أن رسالة المجموعة تتلخص كالآتي: “يعد كل مواطن حلقة من سلسلة هذا البلد، الذي يواجه محنة صحية تستهدفنا جميعا، وسنواجهها جميعا”.
ودعت المجموعة، في بلاغ لها، والمقاولات، والأشخاص الراغبين في المساعدة، إلى التواصل معها عبر الأرقام، أو البريد الإلكتروني التالي:
0663536686/ 0678634727
كانت هذه تفاصيل خبر الهندسة لمواجهة كوفيد19″.. مبادرة شبابية لصناعة كمامات وأجهزة تنفس اصطناعية في زمن الجائحة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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