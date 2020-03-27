- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر باريس تعلن تحرير 3 رهائن فرنسيين في العراق والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 27 مارس 2020
الخليج 365 - متابعات
أعلنت الرئاسة الفرنسية، مساء الخميس، تحرير 3 فرنسيين وعراقي اختطفوا في بغداد يوم 20 كانون الثاني/ يناير 2020، وهم يعملون في منظمة ”اس او اس كريستيان دوريون“ غير الحكومية.
وقالت الرئاسة في بيان مقتضب: ”بذلت فرنسا قصارى جهدها لتحقيق هذه النتيجة. يعبر رئيس الجمهورية عن امتنانه للسلطات العراقية على تعاونها“، دون أن يضيف تفاصيل أوفى.
كانت هذه تفاصيل خبر باريس تعلن تحرير 3 رهائن فرنسيين في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.