باريس تعلن تحرير 3 رهائن فرنسيين في العراق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 27 مارس 2020

الخليج 365 - متابعات

أعلنت الرئاسة الفرنسية، مساء الخميس، تحرير 3 فرنسيين وعراقي اختطفوا في بغداد يوم 20 كانون الثاني/ يناير 2020، وهم يعملون في منظمة ”اس او اس كريستيان دوريون“ غير الحكومية.

وقالت الرئاسة في بيان مقتضب: ”بذلت فرنسا قصارى جهدها لتحقيق هذه النتيجة. يعبر رئيس الجمهورية عن امتنانه للسلطات العراقية على تعاونها“، دون أن يضيف تفاصيل أوفى.