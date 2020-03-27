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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس الوزراء المصري في الشارع لمتابعة تطبيق حظر التجول والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 مارس 2020
الخليج 365 - متابعات
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري عددا من الشوارع والأكمنة المرورية للتأكد من تطبيق قرارات حظر التجوال.
وبحسب موقع صحيفة "المصري اليوم" أجرى مدبولي، حوارا مع ضباط وأفراد الشرطة خلال جولته، للوقوف على تنفيذ القرارات بشكل سليم.
وأشارت إلى أنه وجه الشكر لهم.
وأعلن مجلس الوزراء، الثلاثاء الماضي فرض حظر التجوال في عموم الجمهورية، بداية من الساعة 7 مساء حتى السادسة صباحا، اعتبارا من يوم الأربعاء، ضمن إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا.
أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم، الخميس، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 130 حالة.
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