عربيد: لا ود بين موقع رئاسة الحكومة والمجلس الاقتصادي الاجتماعي

اعتبر رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي ​شارل عربيد​، في حديث تلفزيوني، أن "المهم اليوم تأمين ديمومة العمل وليس تسديد الديون بقروض من دون فائدة".

ولفت عربيد إلى أنه من تجربته في المجلس الإقتصادي الإجتماعي وتجربة سلفه، ليس هناك من ود بين موقع ​رئاسة الحكومة​ والمجلس، قائلاً: "بعد ​الكورونا​ عنا مشاكل الـ Default والافلاس في البلد للاسف".

وشدد عربيد على أنه لا يمكن الإستمرار في اللجان والحديث عن العمل 18 ساعة في اليوم، بل يجب تقديم الخطط التي هي المنتج.