المفتي دلي: مي خريش وأمثالها هم الوباء وأصل البلاء

اعتبر مفتي مرجعيون وحاصبيا الشيخ حسن دلي، في بيان، أن على نائبة رئيس "التيار الوطني الحر" مي خريش، الحاقدة أن تدرك أن "حرية التعبير التي تتستر خلفها تقف عند حرية وكرامة الآخرين فكيف اذا مُسّت كرامة نبينا وقدوتنا وسيد الخلق محمد صل الله عليه وسلم".
وسأل: "ألم تكفها فضيحة الفاخوري كي تطل علينا بهذا الحقد الأسود أم أن هذا فقط لذر الرماد في العيون وحرف الأنظار عن هذه الفضيحة التي مست مشاعر الوطنين الأحرار والأسرى الأبطال؟"
وأشار إلى أن "مي خريش وأمثالها هم الوباء وأصل البلاء وهذا الحقد الأسود الذي في داخلهم هو من أوصلنا الى ما نحن عليه اليوم"، داعياً "كل غيور على دين الله وعلى رسول الله أن يعتبر هذا إخباراً لدى النيابة العامة التمييزية وإذا لم ينصفنا القضاء فإن هذا سيهد مدماك العيش المشترك الذي نسعى جميعاً إلى بنائه".
ودعا كل المرجعيات المسيحية الدينية والسياسية "أن يكون لها موقف لتأديب أمثال تلك الحاقدة التي تمثل الكراهية للإنسان قبل الدين الإسلامي".
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