أبو شرف: الفطاع الطبي لا يملك القدرة على استقبال مصابين جدد بكورونا من الخارج

أشار نقيب الأطباء شرف أبو شرف، إلى أن "القطاع الطبي في لبنان لا يملك القدرة على استقبال مرضى جدد من الخارج مصابين بفيروس كورونا"، لافتاً إلى ضرورة "تأمين الإمكانيات الصحية اللازمة وتجهيز مراكز حجر صحي قبل تأمين عودة المغتربين".
وشدد أبو شرف، خلال حديث تلفزيوني، على ضرورة أن "تكون لدينا الحماية والوقاية اللازمة للاهتمام بهؤلاء المصابين في لبنان" منوهاً بأن "وزاة الصحة ومنظمة الصحة العالمية والقطاع الطبي والاستشفائي يعملون على تحقيق ذلك".
كما أوضح أن "الأمور لا ترتبط فقط بإعادة المغتربين، بل بالقدرة على استقبالهم ومنحهم الرعاية اللازمة"، منوّهاً بضرورة "البقاء في الواقع الذي تعيشه".
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