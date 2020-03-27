أعلن المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان، ارتفاع إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 1179 حالة، توازياً مع تصاعد حالات الوفاة إلى 9، بعد تسجيل حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وشدد المركز على أن "21 شخصاً من المصابين تماثلوا للشفاء الكامل"، موضحاً أن "إقليم السند يتصدر باقي الأقاليم باحتوائه لأكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا".
وكانت الحكومة الباكستانية أعلنت في وقت سابق، تعليق كافة الرحلات الجوية، بما في ذلك رحلات الطيران الداخلية ورحلات الطيران المستأجرة حتى الثاني من نيسان المقبل في محاولة لاحتواء تفشي فيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر السلطات الباكستانية: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 1179 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.