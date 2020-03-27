السلطات الباكستانية: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 1179 حالة

أعلن المركز الوطني المعني برصد تطورات ​فيروس كورونا​ في ​باكستان​، ارتفاع إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 1179 حالة، توازياً مع تصاعد حالات الوفاة إلى 9، بعد تسجيل حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وشدد المركز على أن "21 شخصاً من المصابين تماثلوا للشفاء الكامل"، موضحاً أن "إقليم السند يتصدر باقي الأقاليم باحتوائه لأكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا".

وكانت ​الحكومة الباكستانية​ أعلنت في وقت سابق، تعليق كافة الرحلات الجوية، بما في ذلك رحلات الطيران الداخلية ورحلات الطيران المستأجرة حتى الثاني من نيسان المقبل في محاولة لاحتواء تفشي فيروس كورونا.