ترامب: حزمة اقتصادية قيمتها 2.3 تريليون دولار لمساعدة الأميركيين

أشار الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، إلى أن "​فيروس كورونا​ المستجد، انتشر في أكثر من 150 دولة"، موضحاً أنه "يعمل مع أصدقائه في العالم على وقف انتشار الفيروس".

وخلال مؤتمره الصحفي اليومي الذي يعقده للحديث عن التطورات المرتبطة بكورونا، رحّب ترامب "بالقرار الذي اتخذته ​اليابان​، بشأن تأجيل أولمبياد طوكيو لعام 2020".

كما لفت إلى "الاجتماع الافتراضي الذي عقده مع قادة مجموعة الـ 20 اليوم، والذي بحثوا خلاله سبل مكحافحة فيروس كورونا"، منوّهاً بأنه "أجرى اجتماع مع حكام الولايات عقب اجتماع القمة".

وطالب ترامب "وسائل الإعلام بالتحلي بالمصداقية والآمانة"، شاكراً "​الكونغرس​ على تمرير أكبر حزمة إنقاذ لإسعاف الشركات الأميركية، والتي تصل إلى2.3 تريليون دولار".

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وأوضح الرئيس الأميركي أن "هذه الحزمة الاقتصادية تتضمن توفير الرواتب ودعم الأفراد، إضافةً إلىأنها ستساعد الشركات الصناعية والمؤسسات والمنظمات الطبية". ونوّه بأن "هناك مستشفى على متن سفينة تابعة للبحرية، ستصل إلى ميناء نيويورك يوم السبت المقبل"، متوقّعاً "نتائج إيجابية لوصولها".

بالتوازي، أشار ترامب إلى أن "السفينة البحرية التي تحمل مستشفى، ستصل إلى فرجينيا بعد التوقف بنيويورك". وأفاد بأن"بلاده تحقق قفزات نوعية في البحث عن لقاح للفيروس"، لافتاً إلى أنه "لا بد لنا من العودة إلى العمل وسننتصر على كورونا".

وأوضح أن "الولايات المتحدة شهدت اليوم أكبر عدد من الإصابات بالفيروس المستجد"، لافتاً إلى أن "العدد الكبير من الإصابات يعودلعدد الاختبارات التي تم إجراؤها".

وفي السياق، أفاد ترامب بأنه "تم نشر الجنود تالأميركيين على الحدود مع المكسيك وكندا". ونوّه بأن "قطاع الطيران مهم، وعندما تستقر الأمور سيتم إعادة تفعيله".