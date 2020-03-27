الولايات المتحدة تتجاوز الصين في عدد الإصابات بفيروس كورونا

افادت قناة "سكاي نيوز" بأن ​الولايات المتحدة​ تجاوزت ​الصين​ في عدد الإصابات ب​فيروس كورونا​ وتسجل ما يقارب 82 ألف حالة. وفي وقت سابق افادت قناة "الجزيرة" عن "تسجيل أكثر من 4000 إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال الساعات الثلاث الأخيرة". وكان الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ قد اكد أن "أمامنا أسابيع عصيبة في ​نيويورك​ بسبب انتشار ​فيروس كورونا​، فالوضع في هناك هو أكبر مشكلة تواجهنا حتى الآن، وأقوم بكل ما يمكن لمساعدة ولاية نيويورك التي تعاني ظروفا هي الأصعب".

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