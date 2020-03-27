أعلنت ​بلدية شكا​ عن ظهور 7 إصابات مثبتة مخبريا ب​فيروس كورونا​ وحصول حالة شفاء واحدة.

وتوزع المصابون على ​مستشفى بيروت الحكومي​ (3 إصابات)، ​مستشفى سيدة المعونات​ جبيل إصابة واحدة و3 مصابين ينفذون الحجر المنزلي. أما عدد المشكوك بإصابتهم نتيجة احتكاكهم بالمصابين فهو 14شخصا. وكررت بلدية شكا "التأكيد على ضرورة البقاء في المنازل وعدم الخروج الا في حالات الضرورة القصوى". وكانت وزارة الصحة العامة أعلنت، في التقرير اليومي حول "COVID-19"، انه "لغاية تاريخ 26/3/2020 بلغ عدد الحالات المثبتة مخبريا في مستشفى بيروت الحكومي الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة بالإضافة إلى المختبرات الخاصة، 368 حالة بزيادة 35 حالة عن يوم امس. كما سُجلت حالتا وفاة لدى مريضين يعانيان من امراض مزمنة، احدهما في العقد الخامس من العمر في مستشفى بيروت الحكومي الجامعي والاخر في العقد السابع من العمر في مستشفى سيدة المعونات".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بلدية شكا أكدت ظهور 7 اصابات مثبتة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.