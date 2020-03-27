طوني الرامي: خسائر قطاع المطاعم تبلغ 500 مليون دولار شهرياً

أشار رئيس نقابة أصحاب ​المطاعم​ والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان ​طوني الرامي​، في حديث تلفزيوني، إلى أن "خسائر قطاع المطاعم تبلغ 500 مليون دولار شهرياً"، مشيراً إلى أن هذا القطاع ساهم في العام 2010 بـ10 مليار دولار ب​الإقتصاد اللبناني​، وفي العام 2018 ساهم بـ6 مليار دولار.

على صعيد متصل، لفت الرامي إلى أن هناك 18 الف عائلة تعتاش من الديلفري اليوم فقط، مشيراً إلى أنها مهددة ايضاً بسبب استنسابية التعاطي من بعض البلديات خلافاً لقرار الحكومة.