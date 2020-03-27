شكرا لقرائتكم خبر عن مفيد فوزى لـ"السيدات": أنتن من يستطعن تحويل الحياة إلى بسمة تجعلنا نهرب من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الإعلامى مفيد فوزى، إنه يستعين بأغانى الفنان عبد الحليم حافظ في التغلب على العزله التى تسبب فيها فيروس كورونا المنتشر على مستوى العالم، مشيرا إلى أن كورونا يتسبب فى حالة الكئابه.

وتحدث مفيد فوزى، خلال حواره مع برنامج نظرة، المذاع على قناة صدى البلد، والذى يقدمه الإعلامى حمدى رزق عن والدته مريم فرج قائلا أمى التي دفعتنى للقراءة، وكانت دائما إنسانة قوية للغاية، وعملتنا العديد من الحكم من بينها عدم صرف كل اللى فى الجيب، وكذلك ألا نصدق الناس فى كل شيء.

ووجه مفيد فوزى رسالة إلى السيدات قائلا: الجنس الناعم يستطعن تماما أن يحولن الحياة إلى بسمة تجعلنا نهرب من اكتئاب فيروس كورونا.

وفى وقت سابق قال الإعلامى مفيد فوزى، إن عبد الحليم حافظ كان لديه ذكاء اجتماعى بشكل كبير وكان معشوق للغاية بين من حوليه، مشيرا إلى أن هذا الذكاء الاجتماعى جعله يشترك مع الفنان محمد عبد الوهاب في تدشين شركة صوت الفن، كما أن الذكاء الاجتماعى هو من جعل عبد الحليم حافظ يستطيع أن يصل إلى الرئيس الراحل جمال عبد الناصر من خلال أصداء عبد الناصر وأولاده.

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وقال الإعلامى مفيد فوزى ، خلال حواره مع برنامج نظرة، المذاع على قناة صدى البلد، والذى يقدمه الإعلامى حمدى رزق إن كان محبوب للغاية كشخص بل كان معشوق، موضحا أنه يتذكر أن عبد الحليم حافظ تدخل في مرة من المرات بعد فصله – أي مفيد فوزى – من العمل وقال إن على مفيد فوزى أن يعود للعمل من جديد.

وتابع مفيد فوزى: عبد الحليم حافظ قال لصاحب العمل إنه إذا كان مفيد فوزى يكتب منشورات ضد البلد فهو كان يكتبها داخل منزلى ، وتدخل من أجل أن أعود للعمل من جديد، موضحا أنه كان شخصية إنسانية واجتماعية كبيرة.