شكرا لقرائتكم خبر عن مدير المركز الثقافي الروسى لـ"إكسترا نيوز": موسكو مستعدة جيدا لـ"كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور مسلم شعيتو مدير المركز الثقافي الروسى العربى، إن هناك عدد من الإجراءات القاسية التي اتخذتها الحكومة الروسية لمواجهة فيروس كورونا المنتشرة ليس فقط في روسيا بل في العالم أجمع، من بينها إلغاء الرحلات مع البلاد الأخرى وغلق المحال وأماكن الترفيه وغيرها، موضحا أن الحكومة الروسية مستعدة بشكل كبير لمواجهة هذا الفيروس المستجد.

وأضاف مدير المركز الثقافي الروسى العربى، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن هناك حالة تجاوب كبيرة من قبل المواطنين الروس مع الإجراءات التي تتخذها الحكومة الروسية تجاه مواجهة هذا الفيروس، موضحا أن الروس يعلمون خطورة هذا الفيروس وبالتالي يستجيبون بشكل كبير لقرارات حكومتهم.

وأوضح مدير المركز الثقافي الروسى العربى، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في روسيا أقل بكثير من باقى الدول الأوروبية الأخرى التي يضربها الفيروس بشكل واسع، موضحا ا، هذا يعكس استعداد الحكومة الروسية له.

وفى وقت سابق أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا قادرة على القضاء على فيروس كورونا المستجد في أقل من 3 أشهر، حسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية ، وقال الرئيس الروسى: بعض الدول تقول إن الحرب مع فيروس كورونا ستكون طويلة جداً، إلا أنه أعرب عن أمله بأن تخرج روسيا من هذه الأزمة في غضون شهرين إلى 3 أشهر. وطمأن مؤكداً: "سنخرج بالتأكيد" من هذه الأزمة.

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وقال بوتين إن هذه الإجراءات القسرية مؤقتة. لكنها لن تطول إذا كانت التدابير المتخذة أكثر فاعلية وصرامة، لأنها ستساهم في التخلص من الفيروس بشكل أسرع"، مشيرا إلى أن "الوضع المتعلق بفيروس كورونا سيتغير نحو الأفضل لكن المسألة هي مسألة وقت".

كما أعلن بوتين أن "المهمة الكبرى في روسيا هي الحفاظ على صحة وحياة المواطنين، لكن من أجل ذلك هناك حاجة إلى موارد اقتصادية". ولفت إلى أن هناك مشكلتين تؤثران على الوضع في روسيا: انهيار سوق النفط والطاقة، وتفشي فيروس كورونا.