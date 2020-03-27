شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. إكسترا نيوز تبث فيديو يظهر وفيات لأتراك في الشوارع جراء كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بثت قناة إكسترا نيوز فيديو يكشف حجم أعداد الوفيات الكبير الذى ينتشر في الشوارع التركية جراء انتشار فيروس كورونا المتستجد في المجتمع التركى، وسط إهمال كبير من جانب سلطات أردوغان في التعامل مع الفيروس.

وعرضت القناة فيديو يتضمن جثث لوفيات من الأتراك، مشيرة إلى أن كورونا يقتل الأتراك في الشوارع وسط عجز السلطات التركية، موضحة أن عدد الإصابات اليومية بالفيروس فى تركيا يصل إلى 300 شخص.

وفى وقت سابق أكد موقع تركيا الآن، ،التابع للمعارضة التركية، أن وزارة الصحة التركية ذكرت أن أعداد العاملين بها غير كافية لمجابهة تزايد حالات الإصابة بوباء كورونا، وأن هناك اختلالات في التوزيع الجغرافي للعاملين في مجال الرعاية الصحية، وذلك بالتزامن مع دعوات المعارضة للإفراج عن الأطباء والباحثين المعتقلين والمفصولين بموجب مرسوم القانون عقب مسرحية الانقلاب في يوليو 2016.

وأوضح الموقع التابع للمعارضة التركية، أن تقرير وزارة الصحة السنوي لعام 2019، تضمن تصريحات اعترافية، وذكر التقرير أنه ينبغي تحسين قدرة نظام الإنذار المبكر والاستجابة في مجال مكافحة الأمراض المعدية، حيث ورد بالقسم المعنون بـ«نقاط الضعف» بالتقرير أن «عدد العاملين في مجال الرعاية الصحية غير قادرين على تلبية الطلب على الخدمات الصحية والاحتياجات المؤسسية، ولا توجد ممارسات لزيادة تحفيز الموظف، والبحوث الصحية محدودة والتوزيع الجغرافي للعاملين الصحيين غير متوازن».

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وذُكر في التقرير أنه هناك من بين العاملين في هذا المجال لم يستفيدوا بالقدر الكافي من اتمامهم تعليمهم لدرجة الماجستير والدكتوراه. وورد في التقرير أن العمل والمجالات الاجتماعية الخاصة بالعاملين لم تكن كافية.

وأكد التقرير أنه لم يتم إيجاد القدر الكافي من الموظفين الذين يتمتعون بمستوى جيد من المعرفة بلغة أجنبية، وأن توصيف الوظائف لم يكن واضحًا.