شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب صحفى من أثينا لـ"إكسترا نيوز": الوضع في اليونان يزداد سوءًا والحكومة تتخذ حزمة قرارات اقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال عبد الستار بركات الكاتب الصحفى من أثينا، إن الوضع في اليونان يزداد سوءًا كل ويم بسبب استمرار تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا ، موضحا أن الوضع في اليونان يختلف عن باقى دول أوروبا وعلى رأسها إيطاليا وأسبانيا وفرنسا وسويسرا من حيث قلة أعداد الإصابات عن الدول الأخرى.

وقال الكاتب الصحفى في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، إن الحكومة الإيطالية تتخذ حزمة قرارات اقتصادية هامة بجانب إجراءات متعلقة بحظر التجول مبكرا من أجل سرعة السيطرة على الفيروس بشكل سريع، موضحا أنه فور بداية انتشار الفيروس بدأت الحكومة اليونانية في فرض حظر تجول على كافة أنحاء البلاد، وتعليق الدراسة وغلق المحال.

وأوضح الكاتب الصحفى في اليونان أن حظر التجول في اليونان يختلف عن حظر التجول في مصر في أن حظر التجول في اليونان هو حظر كلى في جميع الأوقات، موضحا أنه لا زالت الإصابات بفيروس كورنا مستمرة حتى الآن.

وفى قت سابق أعلنت السلطات اليونانية فرض حظر التجوال من يوم غد الاثنين، لوقف تفشى فيروس كورونا، حسب ما ذكرت قناة العربية فى خبر عاجل لها.

وكانت كشفت منظمة الصحة العالمية، عن آخر الإحصائيات عن فيروس كورونا، والذى انتشر فى معظم دول العالم، موضحة أن الفيروس أصاب حتى الآن 267013 شخصا وقتل 11201على مستوى العالم.

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يذكر أن الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس،كان قد أكد، أنه فى كل يوم يبدو أن جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19 "تبلغ منعطفاً جديداً مأساوياً، حيث تزداد الوفيات والإصابات كل يوم، موضحا أن كل روح نخسرها هي مأساة بحد ذاتها، وهي في الوقت ذاته حافز لنا لمضاعفة جهودنا، وفعل كل ما بوسعنا لوقف انتقال الفيروس وإنقاذ الأرواح.

وقال، علينا أيضا أن نحتفل بما تحقق من نجاحات، حيث أن مدينة "ووهان"، لم تبلغ الأيام الماضية بأي حالات جديدة لأول مرة منذ اندلاع هذه الفاشية.