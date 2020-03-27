شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا لـ"إكسترا نيوز": المصريون ملتزمون بحظر التجول ومتعاونين في اتباع التعليمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن انضباط ذاتى للمواطنين بفترة حظر التجول موضحا أن المصريين متعاونين للغاية في اتباع تعليمات الحكومة المصرية بحظر الحركة في التوقيتات التي تم الإعلان عنها وبدون توجيهات، متابعا: كل المواطنين ملتزمين بتوقيت حظر التجول وقبل بداية التوقيت أيضا بساعة بدأت الشوارع تخلو من المارة.

وقال اللواء أشرف الداودي في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، إن الحظر تم فرضه من أجل المواطنين فالدولة تريد الحفاظ على المواطنين ونمنع من تفشى وباء كورونا ، موضحا أن كل الخدمات التي تهم المواطن المصرى تعمل بشكل مستمر المواطن عندما يحتاج أدوية أو غذاء نسمح له البحرية لا يوجد أي أزمة.

واستطرد اللواء أشرف الداودي: كل المصانع تعمل دون توقف، متابعا: كل ما نفعه داخل المصانع سواء مصنع الألومنيوم أو مصنع السكر وكذلك مصنع الورق هو تخفيف أعداد الورديات من أجل الحفاظ على المواطنين من تفشى فيروس كورونا .

وفى وقت سابق تفقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، عددا من الشوارع والميادين الرئيسية بمدينة قنا، لمتابعة إجراءات تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020 والذي تضمن ايقاف حركة المواطنين بدءا من الاربعاء 25/3/2020 من الساعة 7 مساءً وحتى 6 صباحًا واغلاق كافة المحال التجارية والمقاهي والكافيتريات وما يماثلها من منشآت من الساعة 5 مساء الي 6 صباحا علي ان يتم إغلاقها بشكل كامل يومي الجمعة والسبت فيما عدا محلات البقالة والسوبر ماركت والمخابز والصيدليات، وذلك في اطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهه فيروس كورونا المستجد .

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رافقه خلال الجولة اللواء شريف عبدالحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا والدكتور حازم عمر نائب المحافظ والعميد وليد البيلي السكرتير العام المساعد وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية.

وتابع محافظ قنا الخدمات الأمنية المتواجدة للاطمئنان على الأوضاع بالشوارع والميادين للتأكد من التزام المواطنين بالقرار وتطبيق المواعيد المحددة لفتح وغلق المحلات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، وذلك ضمن خطة الدولة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة حفاظا علي سلامة وصحة المواطنين، وأشاد محافظ قنا بتعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية والتزامهم الكامل بالإجراءات المقررة.