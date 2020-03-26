هل تتجاوز كورونا أسوار السجون؟ مندوبية التامك تنتظر نتائج تحليل سجين بفاس

نفت مندوبية السجون، اليوم الخميس، تأكد إصابة أحد نزلائها بفيروس كورونا، قائلة إنها لازالت تنتظر نتائج التحليل التي أجريت على السجين.



وكشفت المندوبية، في بلاغ لها، قبل قليل، أن السجين المذكور، وهو نزيل بالسجن المحلي بوركايز بفاس، تم فحصه من طرف طبيب المؤسسة داخل السيارة المخصصة لنقل السجناء دون أن يتم إيداعه بأي من الغرف المخصصة للإيواء.

وأضاف المصدر ذاته أن السجين ظهرت عليه أعراض مرضية متمثلة في الحمى والسعال، الأمر الذي دفع إلى نقله إلى مستشفى ابن الخطيب بفاس، وذلك بتنسيق وثيق مع السلطات الإدارية والصحية المعنية.



وأشارت مندوبية التامك إلى أنها لازالت تخضع المعني بالأمر للتحاليل الضرورية حيث سيتم بناء على نتائجها تحديد إصابته بفيروس كورونا المستجد من عدمها، وبالتالي الحسم في مسألة إعادته إلى المؤسسة السجنية أو إبقائه بالمستشفى لتلقي العلاج في حال تأكد إصابته بالفيروس المذكور.