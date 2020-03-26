عاجل..أمريكا تتجاوز الصين في عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد

أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية الأمريكية، قبل قليل، ترتيب الدول التي يوجد بها أكثر عدد من المصابين بفيروس كورونا المستجد،، حيث كشفت حصيلة رسمية أن العدد تجاوز 82 ألف و390 شخص بمختلف ربوع البلد.

أما عدد الوفيات بالولايات المتحدة الأمريكية جراء الوباء، فبلغ إلى حدود الساعة، 1179 حالة وفاة.

وتأتي الصين، التي انطلق منها الوباء في المرتبة الثانية من حيث الإصابات، حيث بلغت إلى حدود الساعة العاشرة من مساء الخميس 81 ألف و299 ألف شخص، مقابل 3287 حالة وفاة.

أما في إيطاليا بلغت الحصيلة 80 ألف حو589 إصابة، مع 8215 حالة وفاة.