بعد غيبوبة دامت 3 سنوات.. اللاعب المغربي النوري يستعيد وعيه

سعد فاروق – صحافي متدرب

نشر شقيق لاعب أجاكس أمستردام عبد الحق النوري، اليوم الخميس، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي (تويتر) خبر إستفاقة الدولي المغربي من الغيبوبة، التي دامت لـ 3 سنوات تقريبا في المركز الطبي الأكاديمي بأمستردام.

هذا وكان عبد الحق نوري قد أصيب بتلف خطير ودائم في الدماغ بعد سقوطه خلال مباراة ودية بالنمسا في الثامن من يوليوز 2017، وقد صرح نادي أياكس أنذاك في بيان رسمي أن نوري أُصيب باضطراب ضربات القلب خلال مباراة ودية أمام نادي فيردر بريمن الألماني، مبرزا أن فرص تعافي النوري من الإصابة معدومة.

وأوضح البيان أن “التشخيص خلص إلى أن جزءا كبيرا من الدماغ توقف عن العمل. حدث كل هذا في الغالب بسبب نقص إمدادات الأكسجين في الدماغ” .

وشاءت الأقدار أن يستفيق النوري من الغيبوبة بعد أن كان غير قادر على تحريك عضلاته أوالتحدث أو الرؤية أو السماع أو الشعور.