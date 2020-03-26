مقترح البروفسور “راوول” ينتصر.. فرنسا تُوقع رسميا قرار استعمال “الكلوروكين” لعلاج كورونا

وقع رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، ووزير الصحة أوليفييه فيران، على قرار صدر اليوم الخميس، يسمح، رسميا، بوصف دواء “الكلوروكين” للمصابين بفيروس كورونا المستجد.

وجاء في القرار أن الدواء المذكور “يمكن وصفه وإعطاؤه للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد تحت مسؤولية الطبيب، في مؤسسات الرعاية الصحية التي توفر لهم الرعاية”.

من جهته، شكر مدير المعهد الاستشفائي الجامعي في مرسيليا والأخصائي في مجال الأمراض المعدية البروفسور ديدييه راوول، الحكومة الفرنسية على “إصغائها” له، حيث كان أول من طالب بوصف الدواء لمرضى فيروس كورونا، ما تسبب في انقسام وبلبلة وسط علماء وخبراء الصحة.

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وانقسمت المواقف بين مساندين لهذا الدواء “المعجزة”، الذي يستخدم في علاج وباء الملاريا منذ أكثر من خمسين سنة، ويباع بثمن معقول، وبين من يرى أن فعاليته الطبية لم تثبت لغاية الآن رغم الاختبارات التي قام بها الدكتور ديدييه راوول بمعهد المستشفى – الجامعي للأمراض المعدية بمرسيليا.