مراكش.. العثور على ممرض جثة هامدة داخل المستشفى

اهتز أطباء، وممرضو مستشفى الأنطاكي في مراكش، صباح اليوم الخميس، على وقع خبر العثور على ممرض جثة هامدة داخل المستشفى المذكور.

وحسب مصادر محلية، فإن الهالك يبلغ من العمر 31 سنة ويشتغل بمصلحة التخدير والانعاش، حيث كان مداوما في عمله قبل العثور عليه جثة هامدة في ظروف غامضة من طرف الأطر العاملة في المستشفى.

وأضاف المصدر ذاته أن مكان الحادث عرف استنفار مختلف السلطة المحلية، والمصالح الأمنية، التي حلت في المستشفى الشهير بـ”سبيطار الخميس”.

.يذكر أن جثة الهالك نقلت إلى مستودع الأموات، في حين تم فتح تحقيق حول ظروف، وملابسات الوفاة تحت إشراف النيابة العامة