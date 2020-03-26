وجه عدد من العراقيين في بلاروسيا، الجمعة، مناشدة عاجلة الى الحكومة العراقية باعادتهم الى العراق.
وقال احدهم في تسجيل فيديو "نحن 120 عراقيا موجودين بمدينة منسك في بلاروسيا، بيننا عوائل واطفال ومرضى وطلاب، حيث تقطعت سبل العيش بنا وانفقنا كل ما نملك"، مبينا "كان المفروض ان تكون عودتنا يوم الجمعة المصادف الـ20 من اذار الحالي، وبسبب ما يشهده العراق ةالعالم تم تاجيل رحلتنا الى يوم الثلاثاء الموافق الـ24 من اذار الحالي".
واضاف "فوجئنا بخبر الغاء الرحلة بطلب من وكيل الخطوط الجوية العراقية في بلاروسيا الذي وعدنا بانه سوف يتم تامين تمديد الفيزا وتامين وجبات الطعام لكن لا يوجد اي شيء من ذلك".
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. عراقيون في بلاروسيا يوجهون مناشدة عاجلة للحكومة العراقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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