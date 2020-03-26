عمليات بغداد تعلن عدد المعتقلين والغرامات منذ تطبيق حظر التجوال

أعلنت قيادة عمليات بغداد، الجمعة، عن عدد المعتقلين والغرامات منذ تطبيق حظر التجوال في العاصمة. وذكرت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "قيادة عمليات بغداد بتشكيلاتها كافة تسعى الى تطبيق إجراءات حظر التجوال الوقائي بمهنية عالية، فقد تمكنت منذ ١٧ آذار ولغاية ٢٦ من الشهر ذاته، من القاء القبض على ٢٤٣٤ مخالفاً، فيما حجزت ٥٨٦ عجلة ودراجة "تكتك" كما بلغ عدد الغرامات ٢١٢٦٦ غرامة".



أضافت أن "قواتنا الامنية تواصل إجراءاتها الخاصة بالحظر"، داعية الى "أهمية الالتزام به، لأنه جاء من أجل سلامة المواطنين من هذا الفايروس الخطير".

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