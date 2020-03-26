محافظ كربلاء يقدم اعتذارا الى الزائرين بالزيارة الشعبانية

قدم محافظ كربلاء نصيف الخطابي، الخميس، اعتذاره الى الزائرين بالزيارة الشعبانية.
وقال الخطابي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "نعتذر هذا العام عن استقبال الزائرين في الزيارة الشعبانية بكل عناوينهم، لان سلامة المواطنين اهم".
واضاف ان "المحافظة مغلقة بالكامل من قبل الجيش والشرطة وقد نضطر لغلقها بالحواجز الكونكريتية"، لافتا الى اننا "لدينا وباء عالمي ونريد الحفاظ على سلامة الجميع".
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