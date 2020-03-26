صحة الرصافة: شفاء طفلة بعمر عامين من مرض كورونا

وقال مدير عام الدائرة عبد الغني الساعدي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "طفلة بعمر عامين من اهالي منطقة الامين من المصابين بفيروس كورونا بدت تظهر عليها اشارات التحسن الصحي بعد متابعة اخذت لها الفحوصات المختبرية وجاءت النتيجة سالبة تشير الى اكتسابها الشفاء التام".

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واضاف ان "شفاء الطفلة جاء بعد متابعة استمرت لعدة ايام من قبل الملاكات الصحية في مستشفى ابن الخطيب وتوفير كافة الاحتياجات من الادوية والرعاية الصحية لحين اكتسابها الشفاء".

واوضح ان "العدد التراكمي للحالات التي اكتسبت الشفاء في جانب الرصافة ارتفع الى 21 حالة من مختلف الاعمار"، مشيرا الى ان "الملاكات الصحية مستمرة بتقديم الدعم وبذل كافة الجهود لحين تماثل جميع الحالات للشفاء".