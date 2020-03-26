تسجيل اصابة جديدة بفايروس كورونا في السليمانية

اعلنت دائرة صحة السليمانية، الخميس، عن تسجيل اصابة جديدة بكورونا في المحافظة.

وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "تم اليوم تسجيل اصابة جديدة بفايروس كورونا في المحافظة".

واضاف انه "تم نقل المصاب الى الحجر الصحي".