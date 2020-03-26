2693 إصابة بالكورونا في إسرائيل و8 وفيات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 مارس 2020

الخليج 365 - متابعات

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، عن تسجيل تشخيص 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأخيرة، ما يرفع حصيلة الإصابات بالفيروس إلى 2693 إصابة، من بينهم 8 حالات وفاة.



القدس - سبوتنيك. وقالت الصحة الإسرائيلية في بيان لها إن "عدد مرضى فيروس كورونا في البلاد بلغ 2693، بينهم 8 متوفين، 46 وصفت حالتهم بالخطيرة، و67 حالتهم متوسطة، فيما بلغ إجمالي الإصابات الطفيفة 2502، و70 شخصا تماثلوا للشفاء".

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وأوضح مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية موشيه بار سيمان طوف، أن عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل، يتضاعف كل 3 أيام، ورجّح في لقاء مع اللجنة البرلمانية التي تم تشكيلها لمتابعة الإستراتيجية الحكومية في مواجهة كورونا، ارتفاع عدد الحالات الحرجة نتيجة الفيروس إلى 200 حالة في غضون أسبوع. وشدد بار سيمان طوف على دعمه فرض الإغلاق الشامل من أجل احتواء الفيروس، وقال "لا أحب كلمة إغلاق، ولكننا نقترب من الإغلاق الشامل".

وتابع "المستشفيات العامة في إسرائيل ستكون مستشفيات كورونا، سيكون ثلث المرضى من فئة مرضى الجهاز التنفسي، ستخصص المستشفيات للمرضى في غاية الخطورة".

وكانت السلطات الإسرائيلية قد أغلقت أبواب المدينة القديمة في القدس، ومنعت دخولها لغير سكانها، بحسب ما نشر المركز الفلسطيني للإعلام.

واتخذت الحكومة الإسرائيلية، أمس الأربعاء، قرارات جديدة في إطار إجراءاتها لاحتواء تفشي فيروس كورونا، ومن بين الإجراءات الجديدة ألا يبتعد المواطن عن منزله أكثر من 100 متر، وبذلك بات على الإسرائيليين الراغبين في ممارسة رياضة الركض أو المشي أن يفعلوا ذلك في نطاق مئة متر من منازلهم لمدة أسبوع.