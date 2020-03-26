وزير الصحة الروسي: القطاع الطبي في البلاد يستعد لمختلف سيناريوهات أزمة "كورونا"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 مارس 2020

الخليج 365 - متابعات

أعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، أن القطاع الطبي في روسيا يستعد لمختلف السيناريوهات الممكنة لتطور أزمة فيروس "كورونا"، وأنه تم شراء المعدات الإضافية اللازمة.

Advertisements

وقال موراشكو عبر أثير القناة الروسية الأولى: "القطاع الطبي يستعد اليوم لجميع السيناريوهات الممكنة، ويعمل على إنشاء وإعادة تشكيل أسرة في حالة الضرورة، كما تم شراء المعدات الإضافية ويجري حاليا تجربتها، ويتم حاليا شحن المعدات الإضافية التي قد تكون لازمة".

بينما أعلنت غرفة عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) في روسيا، تسجيل 182 إصابة جديدة بالفيروس في 18 إقليماً من أقاليم البلاد، من بينهم 136 إصابة في العاصمة موسكو ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 840 إصابة، في 56 إقليماً.

وأشار البيان إلى ارتفاع عدد الإصابات في روسيا، ليبلغ 840 إصابة بفيروس كورونا في الوقت الراهن، موضحا أن "9 أشخاص غادروا المستشفى خلال الـ24 الساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس... بذلك يبلغ إجمالي الذين تماثلوا إلى الشفاء من الفيروس 38 شخصا".

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، بالوباء العالمي (جائحة)، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.