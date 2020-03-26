شكرا لقرائتكم 1161 حالة وفاة بأميركا.. 100 بـ24 ساعة في نيويورك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ارتفع عدد حالات الوفاة في الولايات المتحدة اليوم الخميس إلى 1161 والإصابات إلى أكثر من 82 ألفا.

إلى ذلك، تزايد عدد الوفيات بـ"كوفيد-19" في ولاية نيويورك الأميركية بشكل كبير خلال الساعات الـ24 الماضية، إذ سجلت 100 وفاة إضافية ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 385 وفاة، وفق ما أفاد حاكم الولاية، الخميس.

وقال أندرو كوومو خلال مؤتمر صحافي، إن الولاية التي يقطنها حوالي 20 مليون ساكن سجلت حتى صباح الخميس 37 ألف إصابة مؤكدة بالفيروس مقابل 30 ألف إصابة قبل يوم.

كما أضاف أن "ما يحصل هو أن الناس كانوا يتلقون مساعدة بأجهزة التنفس في المستشفيات"، لافتاً: "كلما طال استعمال جهاز التنفس، زادت إمكانية حدوث نهاية مأساوية. لدينا الآن أشخاص تحت جهاز التنفس منذ 20 و30 يوماً".

مع ذلك، كرر كوومو أن الولاية تملك ما يكفي من أجهزة التنفس لخدمة حاجاتها الحالية، مع أنها قد تحتاج أجهزة إضافية مستقبلاً.

Advertisements

وتحوي ولاية نيويورك حوالي نصف الحالات المسجلة في البلاد التي بلغ إجمالي عددها 70 ألفا بحلول منتصف الخميس، وفق ما أعلنت جامعة جون هوبكنز. وتجاوز عدد الوفيات الألف في كامل البلاد بحلول مساء الأربعاء.

يذكر أنه مساء الأربعاء، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، حالة طوارئ كبرى في نيويورك وتكساس وفلوريدا بسبب فيروس كورونا، لافتاً إلى أن بعض المناطق في الولايات المتحدة يمكنها العودة للعمل قبل أخرى.

وأكد ترمب في المؤتمر الصحافي اليومي لخلية الأزمة حول كورونا في البيت الأبيض، أن حزمة التحفيز أمام الكونغرس هي الأكبر في تاريخ البلاد، مشيراً: "إذا اضطررنا للعودة إلى الكونغرس لمساعدات إضافية سوف نفعل".

من نيويورك يوم 26 مارس

إلى ذلك أضاف: "مشكلتنا الأكبر هي نيويورك في مجال مكافحة كورونا"، مؤكداً أنه "ينتظرنا الكثير من العمل لمكافحة وباء كورونا".

يشار إلى أن عدد المصابين بكورونا في جميع أنحاء العالم وصل إلى نصف مليون مصاب، الخميس، حيث بدت إيطاليا والولايات المتحدة على استعداد لتجاوز أعداد الصين، حيث ظهر الوباء، بينما تقدم نحو 3.3 مليون أميركي بطلبات للحصول على إعانات بطالة الأسبوع الماضي.

كما تداعت أنظمة الرعاية الصحية في أوروبا ونيويورك تحت وطأة رعاية المصابين، مع ارتفاع حصيلة القتلى في إسبانيا إلى أكثر من 4000 شخص.