خوري: لا يمكن استخدام الفحص كحجة لعدم إحضار اللبنانيين من الخارج

اقترح الوزير السابق ​غطاس خوري​ على وزير الخارجية والمغتربين ​ناصيف حتي​، "الإسراع في إحضار جميع المغتربين الذين تصدر نتائج فحوصاتهم سلبية بعد إجراء فحص كورونا، في حين يتم وضع جميع المصابين الذين تظهر نتائج فحوصاتهم إيجابية في طائرة خاصة، ترسلهم مباشرةً إلى إحدى المستشفيات المعنية بمعالجة مصابي كورونا".

ولفت خوري، خلال حديث تلفزيوني، إلى أن "الفحص الذي يتحدث عنه حتّي لا يعتبر من خارج الكون"، مشدداً على أنه "لا يمكننا استخدام عدم توفّر الفحص كحجة، ولا يمكننا معالجة كل شيء عبر لجنة". وأوضح أن "هناك فحوصات يتم اجراؤها خلال 6 ساعات في العديد من الدول المتطورة".