غريفيث يدعو أفرقاء النزاع اليمني لاجتماع عاجل للاتفاق على هدنة

دعا ممثل الامين العام للامم المتحدة في اليمن مارتن غريفيث الافرقاء المتحاربة لاجتماع عاجل للاتفاق على هدنة بعدما أعلن المتقاتلون دعمهم لوقف إطلاق نار على خلفية فيروس كورونا.
وتمنى غريفيث أن تنضم الافرقاء لهذا الاجتماع بروح التعاون والاستعداد لتقديم التنازلات وترجمة الأقوال إلى أفعال".
وجاءت الدعوة للاجتماع بعدما أبدت افرقاء النزاع اليمني ترحيبها بدعوة الأمين العام للامم المتحدة لوقف إطلاق النار في مناطق النزاعات على خلفية المخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد، إنّما من دون أن تعلن عن أي خطوة عملية للمضي في ذلك.
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