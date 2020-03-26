وزير فنزويلي: التهمة الأميركية بحق مادورو "انقلاب في شكل جديد"

اعتبر وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أريزا أن اتهام الرئيس نيكولاس مادورو ومسؤولين فنزويليين آخرين بـ"الإرهاب المرتبط بتجارة المخدرات" يمثل "انقلابا في شكل جديد".
ولفت اريزا الى ان "الرئيس الأميركي دونالد ترامب يهاجم مرة أخرى الشعب الفنزويلي ومؤسساته الديمقراطية باللجوء إلى شكل جديد من الانقلاب على أساس اتهامات بائسة ومبتذلة وواهية".
وفي وقت سابق أفادت وكالة "الصحافة الفرنسية" بأن "السلطات الأميركية عرضت 15 مليون دولار كمكافأة مقابل إلقاء القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو".
وكان مادورو قد أبدى في وقت سابق استعداده للحوار والتوصل إلى اتفاق مع المعارضة لمواجهة وباء كورونا المستجد.
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